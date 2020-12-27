В Николаеве летчики 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова провели учения.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Сказано, что учения прошли в сложных метеоусловиях.
— Праздники – не повод уменьшать интенсивность боевой подготовки, а сложные метеоусловия – лучшая возможность потренироваться, как для летного состава, так и для специалистов наземных служб, - отмечено в сообщении.
Ранее в Николаеве прошли торжества по случаю присвоения 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.
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В Николаеве летчики 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова провели учения.
Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
Сказано, что учения прошли в сложных метеоусловиях.
— Праздники – не повод уменьшать интенсивность боевой подготовки, а сложные метеоусловия – лучшая возможность потренироваться, как для летного состава, так и для специалистов наземных служб, - отмечено в сообщении.
Ранее в Николаеве прошли торжества по случаю присвоения 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.