В Николаеве летчики 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова провели учения.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Сказано, что учения прошли в сложных метеоусловиях.

— Праздники – не повод уменьшать интенсивность боевой подготовки, а сложные метеоусловия – лучшая возможность потренироваться, как для летного состава, так и для специалистов наземных служб, - отмечено в сообщении.

Ранее в Николаеве прошли торжества по случаю присвоения 299-й бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.