В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае, о котором говорится в расследовании Алексея Навального, принадлежит не президенту Владимиру Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, чьи слова передает издание Интерфакс.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескову напомнили, что, согласно вчерашнему заявлению Путина, «дворец в Геленджике» ему не принадлежит, однако, по словам журналистов, «в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц».

— Не соглашусь с вами. В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более, отношения собственности к этому объекту… Владельцами являются предприниматели… Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько (предпринимателей – прим.) прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно… Если остаются вопросы, то действительно, компетентные ведомства тоже, наверно, так или иначе предоставят информацию. Но, что касается уточнения, мы же должны залезать в частную собственность, как вы себе это представляете? — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, после ареста Навального «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в городе Геленджик, расположен дворец для российского президента, площадью более 17 000 квадратных метров. Он по площади сопоставим с территорией 39 княжеств Монако. Дворец построили так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

По данным ФБК, строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. В целом его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда).

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал резонансное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.