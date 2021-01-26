Министерство по делам ветеранов с привлечением организаций, активистов и правозащитников намерено создать институт ветеранского омбудсмена, который должен будет оказывать всестороннюю правовую защиту участникам боевых действий.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

– Ветераны, участники боевых действий имеют право на достойное обеспечение их прав, адаптацию к мирной жизни и развитие собственных возможностей. Именно поэтому сегодня мы на государственном уровне инициируем введение института ветеранского омбудсмена. На него возлагаются функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц, - сказала Юлия Лапутина.

По ее словам, вопрос качественного юридического сопровождения стоит остро, учитывая, что с началом российской агрессии количество обращений военнослужащих и ветеранов увеличилось в разы.

Министр добавила, что новая структура будет охватывать весь спектр правовой защиты, взаимодействовать с существующими институтами по правам человека и усиливать их.

Напомним, ранее под здание главного управления Нацполиции Николаевской области на митинг вышли ветераны АТО/ООС, родственники погибших на Донбассе военных и активисты Национального корпуса.