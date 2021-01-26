Верховная рада в первом чтении проголосовала за два законопроекта, которые предусматривают увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности.

Как пишет hromadske, 265 депутатов поддержали введение административной ответственности за препятствование противопожарным проверкам, 317 депутатов поддержали увеличение штрафов за нарушение пожарной безопасности.

Согласно законопроекту №3931, правоохранителям предлагают разрешить осуществлять админарест тех, кто препятствует в проведении проверок. Также за препятствование проверкам пожарной безопасности предлагают штрафовать от 17 до 34 тысяч гривен, а за повторное препятствование — от 34 до 51 000 гривен.

В законопроекте №4157 предлагается увеличить уже имеющиеся штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас за нарушение таких правил могут оштрафовать на сумму до 119 гривен, а должностных лиц — до 170 гривен.

Депутаты считают, что такие суммы незначительны, поэтому предлагают штрафовать от 510 до 1700 грн, а физических лиц предпринимателей и должностных лиц от 850 до 3400 гривен.

Кроме того, увеличивается штраф за ложный вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи от 3400 до 10 200 гривен.

Законопроект еще должны принять во втором чтении перед тем, как он вступит в силу.

Напомним, что 6 января в селе Поляница Ивано-Франковской области горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа «Салют Буковель». Спасатели эвакуировали 25 туристов.