Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматривает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО.
Об этом сказал заместитель Министра по вопросам реинтеграции ВОТ Снавер Сейтхалилев, пишет пресс-служба Минреинтеграции.
— В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможна. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на ВОТ. Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисов и электронных услуг с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ВОТ, когда дети думают о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины, - сказал Снавер Сейтхалилев.
Одним из вероятных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).
Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам по поводу возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины.
Напомним, что за прошедшие сутки, 25 января, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматривает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО.
Об этом сказал заместитель Министра по вопросам реинтеграции ВОТ Снавер Сейтхалилев, пишет пресс-служба Минреинтеграции.
— В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможна. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на ВОТ. Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисов и электронных услуг с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ВОТ, когда дети думают о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины, - сказал Снавер Сейтхалилев.
Одним из вероятных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).
Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам по поводу возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины.
Напомним, что за прошедшие сутки, 25 января, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.