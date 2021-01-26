Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассматривает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО.

Об этом сказал заместитель Министра по вопросам реинтеграции ВОТ Снавер Сейтхалилев, пишет пресс-служба Минреинтеграции.

— В результате временной оккупации Россией части территории Украины, осуществление деятельности мобильных операторов в оккупированных районах невозможна. Это значительно усложнило коммуникацию с гражданами Украины, которые проживают на ВОТ. Жители ВОТ лишены возможности беспрепятственного доступа к государственным сервисов и электронных услуг с использованием мобильного номера заявителя (административные, банковские, медицинские услуги). Отсутствие возможности быть на связи является одним из факторов, вызывающих беспокойство у абитуриентов, родители которых остаются на ВОТ, когда дети думают о вступлении в учреждения высшего образования в других регионах Украины, - сказал Снавер Сейтхалилев.

Одним из вероятных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической SIM-карты).

Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам по поводу возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, что за прошедшие сутки, 25 января, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.