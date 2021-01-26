В 2020 году Российская Федерация выдала 409,5 тысяч своих паспортов гражданам Украины.

Об этом сообщает миграционная статистика МВД России за 2020 год.

В частности, указывается, что 409 тысяч 549 граждан Украины — это «число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание)».

В российской статистике не уточняется, люди из каких именно регионов Украины получили больше всего российских паспортов.

Всего в прошлом году Россия выдала 656 тысяч своих паспортов иностранцам. Утверждается, что в более 60% случаев документы получили украинцы.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит защищать этнических русских в Украине. В частности, РФ не собирается прекращать выдачу своих паспортов на Донбассе.