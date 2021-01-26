Во Франции предлагают использовать закрытые сейчас ночные клубы в качестве центров вакцинации от коронавируса.
Президент Национального профсоюза дискотек и мест отдыха Патрик Мальваэс выступил с предложением «трансформировать их в центры экстренной вакцинации населения», сообщает BFM TV.
Всего предлагается перепрофилировать 1,6 тысячу заведений по всей стране.
Как заявил Патрик Мальваэс, закрытые с середины марта 2020 года клубы представляют одну из наиболее пострадавших из-за пандемии сфер деятельности.
По его словам, подобная трансформация позволит ускорить распространение вакцин для «возвращения к нормальной жизни страны и открытия наших заведений».
Ранее сообщалось, что в середине декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест для пациентов с COVID-19.
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Во Франции предлагают использовать закрытые сейчас ночные клубы в качестве центров вакцинации от коронавируса.
Президент Национального профсоюза дискотек и мест отдыха Патрик Мальваэс выступил с предложением «трансформировать их в центры экстренной вакцинации населения», сообщает BFM TV.
Всего предлагается перепрофилировать 1,6 тысячу заведений по всей стране.
Как заявил Патрик Мальваэс, закрытые с середины марта 2020 года клубы представляют одну из наиболее пострадавших из-за пандемии сфер деятельности.
По его словам, подобная трансформация позволит ускорить распространение вакцин для «возвращения к нормальной жизни страны и открытия наших заведений».
Ранее сообщалось, что в середине декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест для пациентов с COVID-19.