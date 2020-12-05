В середине декабря в Николаеве откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина»,

— В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койко-мест, он будет из модульных конструкций, - сказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к медучреждению. При этом вопросы размещения такого госпиталя остаются на усмотрении местных властей.

— Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород, - добавил Виктор Ляшко.

Напомним, что по состоянию на утро 5 декабря в Николаевской области зарегистрировано 408 новых случаев коронавируса и 1447 выздоровевших.