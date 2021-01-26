Кабинет Министров перераспределил часть бюджетных назначений, а именно 879 миллионов гривен, Министерству финансов для обеспечения отдельных расходов, связанных с ликвидацией районов.

Соответствующее распоряжение было принято 26 января на заседании правительства, сообщает пресс-служба Минфина.

Распределение части бюджетных назначений осуществлено по единым подходам с учетом среднемесячной заработной платы для райгосадминистраций, рассчитанной на 2021 год, и количественных показателей, предоставленных облгосадминистрациям.

В министерстве отмечают, что переданные областным государственным администрациям средства направлены на выплату работникам районных государственных администраций, которые реорганизуются: заработной платы, которая состоит из должностного оклада, надбавки за ранг и выслугу лет, выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованные отпуска работникам, которые увольняются.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области начался процесс ликвидации 19 районных государственных администраций и создания РГА 4 объединенных районов: Николаевского, Баштанского, Вознесенского и Первомайского.