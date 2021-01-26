Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко рассказал, что жители микрорайона Варваровка смогут подключиться к водоснабжению после того, как дюкер передадут на баланс предприятия.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Однозначно, считаю этот момент историческим. Не было никогда питьевой воды, не было никогда централизованного водоснабжения на том берегу Южного Буга. Сейчас дюкер проложен и по Варваровке сделаны первые два кольца водоснабжения. Уже сейчас ведутся работы — на прошлой неделе мы проводили совещание в департаменте о передаче нам на баланс тех сетей, которые проложены, дюкера и всех сопутствующих коммуникаций. После этого жителям можно будет получать технические условия и жителям можно будет подключаться, когда мы возьмем под давление дюкер, когда мы возьмем под давление водопроводную сеть, которая там проложена, - рассказал Борис Дуденко.

Также Борис Дуденко рассказал, что в микрорайоне также необходимо проложить канализационные сети и на сегодняшний день уже ведутся поиски места расположения очистных сооружений.

— Что касается канализации. Действительно, подача воды без канализации — это частичное решение. Работа ведется департаментом по поиску места расположения прежде всего очистных сооружений, потому что забрать стоки из Варваровки и перекачивать их в Галициновку не совсем экономически логично и правильно. Сегодня ведется поиск места по строительству очистных сооружения, идет разработка технико-экономического обоснования под строительство очистных сооружений и, соответственно, сетей канализаций по Варваровке. Опять же, по временных рамках пока сказать сложно. Будет проектное решение, будет ТЭО, будет проект — затем можно будет говорить о сроках, суммах и так далее. Но сейчас же Варваровка пользуется водой — где-то привозят воду, где-то вода забирается со скважин. Пока придется пожить в этом состоянии, но то, что на правом берегу будет питьевая вода — это заслуга и это правильно, - сказал Борис Дуденко.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич, комментируя проведение водопровода в микрорайон Варваровка, рассказал, что это эпохальный для города проект. По словам городского головы, дюкер рассчитан также на подачу воды в Большую и Малую Коренихи.