Об этом пишут Reuters и ABC со ссылкой на пресс-релиз.

Так, новый офис будет ответственным за управление перепиской президента Трампа, публичными заявлениями, выступлениями. Кроме того, с помощью офиса экс-президент планирует заниматься официальной деятельностью «с целью продвижения интересов Соединенных Штатов и продолжение повестки дня его администрации» путем адвокации и общественной активности.

— Президент Трамп навсегда будет защитником американского народа, — говорится в заявлении.

Как пишет Fox News, новый офис Трамп открыл в округе Палм-Бич, штат Флорида. Там расположено его имение, которое называют зимней резиденцией Трампа. Именно в нем он провел свой последний день на посту главы государства, проигнорировав инаугурацию Джо Байдена. Таким образом Трамп стал первым с 1869 года президентом, нарушившим традицию посещения инаугурации преемника.

Напомним, 20 января в США состоялась инаугурация избранного президента Джо Байдена.