«Укрзалізниці» оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения с целью усиления уровня безопасности пассажиров.
Об этом заявил и.о. члена правления АО «Укрзалізниці», руководитель филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, передает пресс-служба УЗ.
По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах.
– Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов. Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости, - сказал Перцовский.
Он добавил, что в компании постоянно проводится мониторинг, и там, где наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана УЗ.
Ранее глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак анонсировал упрощение требований для пропуска пассажиров в вагоны.
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«Укрзалізниці» оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения с целью усиления уровня безопасности пассажиров.
Об этом заявил и.о. члена правления АО «Укрзалізниці», руководитель филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, передает пресс-служба УЗ.
По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах.
– Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов. Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости, - сказал Перцовский.
Он добавил, что в компании постоянно проводится мониторинг, и там, где наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана УЗ.
Ранее глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак анонсировал упрощение требований для пропуска пассажиров в вагоны.