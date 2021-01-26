«Укрзалізниці» оборудует новые пассажирские вагоны системами видеонаблюдения с целью усиления уровня безопасности пассажиров.

Об этом заявил и.о. члена правления АО «Укрзалізниці», руководитель филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский, передает пресс-служба УЗ.

По его словам, при строительстве новых вагонов в обязательном порядке будет предусмотрено наличие видеонаблюдения в пассажирских вагонах.

– Также такие системы будут устанавливаться при проведении модернизации вагонов. Мы должны оборудовать вагоны надежными системами видеонаблюдения, чтобы изображение в режиме реального времени передавалось на центральный диспетчерский центр для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования в случае необходимости, - сказал Перцовский.

Он добавил, что в компании постоянно проводится мониторинг, и там, где наибольший пассажиропоток и возможные риски, пассажирские поезда сопровождает военизированная охрана УЗ.

Ранее глава «Укрзалізниці» Владимир Жмак анонсировал упрощение требований для пропуска пассажиров в вагоны.