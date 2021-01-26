В Николаеве продолжается работа по реконструкции сетей водоотведения.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 26 января, рассказал мэр Александр Сенкевич.

Он напомнил, что этот проект реализуется в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком.

– Проект был практически заморожен, но несколько лет назад нам все же удалось его запустить. Наверное вы обратили внимание, что в эту субботу было перекрыто движение транспорта в районе проспекта Центрального и улицы Малой Морской. Именно по этому проекту там заменили 18 метров канализационных труб большого диаметра. Это масштабная работа, хочу поблагодарить специалистов, которые быстро ее выполнили. Всего 15 часов - и движение транспорта было восстановлено, - отметил мэр Николаева.

На данный момент в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком в Николаеве уже заменено:

- аварийный коллектор по улице Адмирала Макарова - почти 2 километра трубы и 60 смотровых колодцев; - по улице Малой Морской - длина коллектора больше километра; - по улице Кузнецкой - реконструировали участок коллектора и приемную камеру, а также смотровые колодцы.

Также мэр подчеркнул, что в ближайшее время состоится встреча с представителями ЕИБ о продолжении проекта в направлении очистки питьевой воды и перехода с жидкого хлора на гипохлорит натрия.

Напомним, ранее неизвестные ободрали новую теплоизоляцию на сети коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Николаеве.