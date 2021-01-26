Неизвестные ободрали новую теплоизоляцию на сети коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о теплосети по проспекту Корабелов, 2А.

«Варварство со стороны горожан не перестает шокировать. Только на прошлой неделе специалисты предприятия выполнили работы по изоляции теплосети по проспекту Корабелов, 2А, как уже сегодня была обнаружена дикость», - говорится в сообщении.

Указывается, что новую изоляцию просто обдерли, обесценив и работу предприятия, и стоимость материалов.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» запустило в работу новый котел для поставок тепла в микрорайон Намыв.