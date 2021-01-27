Процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу стартовал и по договоренности обеих партий был отложен до 9 февраля. Решение было принято, чтобы дать сторонам процесса подготовиться.

Об этом сообщает CNN.

В то же время, в Сенате отклонили требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным. За это проголосовали 55 человек, против — 45.

Кроме того, члены верхней палаты Конгресса США приняли присягу перед судебным рассмотрением дела по импичменту.

Напомним, Джо Байден предоставил возможность Сенату США самому решать, как действовать в вопросе об импичменте Трампа — Белый дом. Президент США оставил сенаторам технические вопросы, касающиеся времени и особенностей процедуры