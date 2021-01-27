Накануне визита главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы «патріоті Украині» (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове «Украина» не объяснить, — написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия не будет блокировать полностью отношения Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО).