|Скорость ветра:
|6.8 м/с
|Восход солнца:
|07:23
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3.3 м/с
|Восход солнца:
|07:39
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|C°
Накануне визита главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы «патріоті Украині» (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове «Украина» не объяснить, — написал Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия не будет блокировать полностью отношения Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО).
|
«Зоря» новой жизни – или конец эпохи николаевского газотурбостроения?Александр Жолобецкий
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
Накануне визита главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
— Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы «патріоті Украині» (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове «Украина» не объяснить, — написал Дмитрий Кулеба.
Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Венгрия не будет блокировать полностью отношения Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО).