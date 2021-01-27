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Европейский союз планирует усилить давления на британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Причиной является промедление с поставками вакцин в страны ЕС.
Об этом пишет DW.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что государства Евросоюза должны обдумать привлечении компании к ответственности через суд за нарушение условий договора.
— Эта возможность должна быть рассмотрена и должна быть скоординирована странами ЕС, — сказал Эдгар Ринкевичс.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн призвала производителей вакцин, которые подписали контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. Она также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля за экспортом вакцин за пределы ЕС.
Напомним, Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech показала эффективность в 50,38%.
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Европейский союз планирует усилить давления на британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Причиной является промедление с поставками вакцин в страны ЕС.
Об этом пишет DW.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что государства Евросоюза должны обдумать привлечении компании к ответственности через суд за нарушение условий договора.
— Эта возможность должна быть рассмотрена и должна быть скоординирована странами ЕС, — сказал Эдгар Ринкевичс.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн призвала производителей вакцин, которые подписали контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. Она также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля за экспортом вакцин за пределы ЕС.
Напомним, Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac Biotech показала эффективность в 50,38%.