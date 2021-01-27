Видеохостинг YouTube продлил блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на представителя YouTube.

— В связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия ограничения в отношении канала Дональда Трампа остаются. Мы внимательно отслеживаем развитие событий, — сказали в компании.

По данным издания, также под ограничения попал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, которому теперь запрещено зарабатывать деньги на платформе.

Twitter стала первой социальной сетью, которая навсегда заблокировала Трампа, после того, как его сторонники устроили штурм здания Капитолия в Вашингтоне. В компании объяснили, что решение было принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Вслед за Twitter решение о блокировке Трампа приняли Facebook, Snapchat, Twich. Позднее к ним присоединился YouTube. В компании сообщили, что недавно опубликованное видео на канале президента «спровоцировало насилие» и было удалено. Однако какое именно видео послужило причиной заморозки канала, в YouTube не уточнили. Теперь на канал Трампа в YouTube не возможно загружать новые видео или вести прямые трансляции. Под ранее загруженными видео отключили комментарии.

16 января социальные сети Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа.