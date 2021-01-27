Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) и верховный представитель Евросоюза осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 26 января.

Дипломаты призвали Россию соблюдать свои национальные и международные обязательства и освободить всех задержанных.

— Эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сокращения пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России, — говорится в заявлении.

Кроме того, министры и верховный представитель ЕС возмущены, что Навального поместили под стражу в связи с судебными постановлениями, которые Европейский суд по правам человека в 2017 году признал произвольными и необоснованными.

— Мы, министры иностранных дел G7, призываем российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению Навального. Мы по-прежнему твердо привержены Конвенции о запрещении химического оружия, а также продолжаем поддерживать демократию, верховенство закона и права человека в России, — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочего, лидеры государств обсудили вмешательство в американские выборы, серию кибератак на госучреждения США и арест оппозиционера Алексея Навального в России.