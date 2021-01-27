По меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.

Об этом пишет CNN.

По словам прокурора округа Колумбия, правоохранители провели масштабное и беспрецедентное расследование.

В частности, причастные к захвату Конгресса получили обвинения в незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом и хулиганстве. Также есть те, кому предъявили кражу государственной собственности, заговор, нападение на правоохранителей. В министерстве юстиции также сообщили, что на причастность к событиям 6 января проверяют более 400 человек. Кроме того, в будущем ожидается арест более сотни участников беспорядков.

Напомним, на фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий,в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.