В течение 2020 года количество нарушений режима «тишины» на Донбассе уменьшилась на 55% по сравнению с 2019 годом.

Об этом во время виртуального выступления на заседании комитета Европарламента по иностранным делам сообщила постоянная представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте, передает «Укринформ».

Она рассказала, что в прошлом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в целом зафиксировала 153 тысячи нарушений режима прекращения огня, в частности 46 тысяч взрывов. Это на 55% меньше, чем годом ранее.

Отметим, в ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а украинские военные обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения.

— Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации безопасности. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день — и все чаще, - отметила Раса Остраускайте.

По ее словам, СММ ОБСЕ также продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры на Донбассе. В течение прошлого года персонал СММ обеспечил примерно 5 500 «окон тишины» на местах, что позволило отремонтировать 118 инфраструктурных объектов, включая системы водоснабжения, электросети и сети мобильной коммуникации. Это помогло более 6 миллионам людей, говорят в ОБСЕ.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.