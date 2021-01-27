Руководство компании AstraZeneca, которая разработала вместе с Оксфордским университетом вакцину от коронавируса, пояснило задержки с поставками доз в страны Евросоюза и отвергает обвинения в обмане.

Глава компании Паскаль Сорио заявил о проблемах с производственными мощностями на двух завода в Бельгии и Нидерландах, передает BBC.

По его словам, команда компании работает круглосуточно, чтобы исправить проблемы, и добилась в этом успехов, но график производства отстал на два месяца. «Мы считаем, что разобрались с этими проблемами, но в основном мы отстаем на два месяца от того, чего хотели», — сказал Сориот.

Как передает DW, ряд членов Еврокомиссии обвинял AstraZeneca в обмане Евросоюза и продаже вакцины, которая предназначена ЕС, в другие страны. Сориот говорит, что заверил, что компания не продает свою вакцину «ради выгоды», «не зарабатывает на этой вакцине» и «справедливо относится к Европе».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что AstraZeneca перебрасывает часть вакцин для ЕС на рынок Великобритании и других стран. Представители AstraZeneca 25 января не смогли объяснить происходящее представителям Еврокомиссии.