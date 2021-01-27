В Николаевской области к восьми годам лишения свободы приговорили мужчину, избившего знакомого до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Во время судебного разбирательства установлено, что 4 декабря 2019 года осужденный, находясь на территории домохозяйства своего друга в селе Красненькое Доманевского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес 37-летнему мужчине, с которым употреблял алкоголь, множественные удары по туловищу в виде двойных переломов ребра, перелом грудной клетки, травматических разрывов легких. От полученных травм пострадавший скончался.

По результатам рассмотрения уголовного производства, суд, согласившись с позицией прокурора, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 121 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Напомним, в Витовском районе Николаевской области охранник автостоянки насмерть избил своего товарища, который пытался отговорить его от угона грузовика.