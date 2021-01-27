По состоянию на 27 января в Николаевской области выявили 168 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 25764 (+113)

Первомайск - 1281;

Южноукраинск - 1317 (+6);

Вознесенск - 930 (+1)

Очаков - 638 (+5)

Арбузинский район - 419 (11);

Баштанский район - 569 (+2)

Березанский район - 485 (+4)

Братский район - 338;

Березнеговатский район - 231 (+3)

Веселиновский район - 356;

Витовский район - 1406 (1);

Вознесенский район - 321 (+2)

Врадиевский район - 290;

Еланецкий район - 180 (+1)

Доманевский район - 299;

Казанковский район - 420 (+12)

Кривоозерский район - 266;

Николаевский район - 527 (+7)

Новобугский район - 322;

Новоодесский район - 792;

Очаковский район - 313 (+2)

Первомайский район - 474;

Снигиревский район - 422.

Заболевание COVID-19 установлено в 1592 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 795, всего выздоровели - 23688. Умерло всего от последствий COVID-19 - 652, за сутки - 4.

Напомним, за сутки 26 января в Украине COVID-19 подтвердился у 3 776 человек, госпитализированы 2 430 больных, зафиксировали 145 летальных случаев, выздоровели 14 250 человек.