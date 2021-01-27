По состоянию на 27 января в Николаевской области выявили 168 подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1592 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 795, всего выздоровели - 23688. Умерло всего от последствий COVID-19 - 652, за сутки - 4.
Напомним, за сутки 26 января в Украине COVID-19 подтвердился у 3 776 человек, госпитализированы 2 430 больных, зафиксировали 145 летальных случаев, выздоровели 14 250 человек.
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По состоянию на 27 января в Николаевской области выявили 168 подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1592 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 795, всего выздоровели - 23688. Умерло всего от последствий COVID-19 - 652, за сутки - 4.
Напомним, за сутки 26 января в Украине COVID-19 подтвердился у 3 776 человек, госпитализированы 2 430 больных, зафиксировали 145 летальных случаев, выздоровели 14 250 человек.