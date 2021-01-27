За сутки 26 января в Украине COVID-19 подтвердился у 3 776 человек, госпитализированы 2 430 больных, зафиксировали 145 летальных случаев, выздоровели 14 250 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 200 883 человек, из них выздоровели 980 085 человек, но умерли 22 202 пациента.

Среди новых заболевших – 115 детей и 172 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Также за минувшие сутки было совершено 47 120 тестирований: методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079. С марта методом ПЦР проведено уже 6 152 298 тестирований.

Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.