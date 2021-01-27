Глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеєгофер заявил, что немецкое правительство рассматривает возможность прекращения международных авиаперевозок. Такое решение могут принять для того, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

– Опасность, которую создают многочисленные мутации вируса, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает более жесткие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль, - сказал Зеєгофер.

Министр также добавил, что изучение путей защиты от распространения новых вариантов коронавируса происходит по поручению канцлера Германии Ангелы Меркель. Она выступает против тотального запрета на поездки, однако призывает остановить туризм настолько, насколько это возможно.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля вводит новые противовирусные правила для пассажиров — на борт пустят только в масках FFP2 и KN95. В обычных медицинских масках в самолет не пустят.