Немецкая авиакомпания Lufthansa с 1 февраля вводит новые противовирусные правила для пассажиров — на борт пустят только в масках FFP2 и KN95. В обычных медицинских масках в самолет не пустят.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на сайт компании.

Маски FFP2, KN95 и N95 нужно носить при посадке, на борту и при выходе из самолета. Действовать правило будет на рейсах в и из Германии.

Исключения могут быть сделаны для людей с проблемами дыхательных путей (по состоянию здоровья), но для этого нужно будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и медицинский сертификат, форму которого необходимо загрузить на сайте Lufthansa.

Напомним, что правительство Грузии рассматривает возможность снятия ограничений на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года. Однако определенные правила останутся.