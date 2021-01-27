У побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в море.

Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения был в 31 км к юго-востоку от города Титосэ на острове Хоккайдо. Толчки ощущались в четырех соседних префектурах.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Также не было объявлено об угрозе цунами.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7 произошло в районе Южных Шетландских островов, которые находятся между Южной Америкой и Антарктидой.