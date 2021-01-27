Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал работу комиссии по законности и гласности, члены которой не могут провести заседание вторую неделю подряд из-за отсутствия кворума.

Об этом рассказал сегодня, 27 января, в ходе общения с журналистами, пишут НикВести.

Александр Сенкевич отметил, в городском совете созданы все условия для продуктивной работы комиссий, но при этом сам мэр не может «приводить депутатов за ухо».

– Я в сессионном зале имею один голос, как и любой другой депутат. Они имеют такие же права, как и городской голова. Но при этом я не могу никого за ухо привести. Мы создаем вместе с секретарем горсовета условия для работы депутатов в комиссиях, а то, почему он не приходят – это отдельный вопрос. Могу сказать, что один из членов комиссии, Коренев, был в отпуске, потому не мог присутствовать лично. Скоро все наладится и все будет хорошо, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что депутатская комиссия по вопросам этики, гласности и законности уже вторую неделю подряд не может провести заседание по причине отсутствия кворума.

В частности, на вчерашнее заседание 26 января пришли только двое членов комиссии – глава Елена Киселева и депутат Татьяна Домбровская.

— Кворум у нас не обеспечен: один член комиссии как бы заболел, второй член комиссии как бы находится в переходном моменте от депутата к чиновнику, и поэтому не может принимать участия в комиссии, еще один депутат в очередной раз не пришел, а еще два члена комиссии не смогли прийти, потому что отдают предпочтение бюджетной комиссии. Поэтому исходя из этих обстоятельств начать заседание мы не можем. Перечень вопросов был большой и, конечно, требовал рассмотрения. Но, почему-то предпочтение депутатами отдается бюджетной сфере - ну, у кого какие приоритеты, «маємо, що маємо», - сказала глава комиссии Елена Киселева.

Напомним, на прошлой неделе 20 января заседание также не состоялось из-за отсутствия кворума. В ходе комиссии должны были рассмотреть вопрос отмены предоставления русскому языку статуса регионального.