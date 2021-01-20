В среду, 20 января, из-за отсутствия кворума не состоялось заседание комиссии Николаевского горсовета по законности и гласности, на котором должен был рассматриваться вопрос отмены предоставления русскому языку статуса регионального.

Об этом в комментарии НикВести рассказала глава комиссии Елена Киселева.

— По моему мнению есть две причины, почему не собрался кворум — объективная и субъективная. Изначально на завтра было назначено очередное заседание сессии и поэтому на прошлом заседании было принято решение, что комиссия перед сессией не собирается. Но поскольку было изменено график пленарного заседания, то мы, соответственно, изменили график комиссии. На сегодня было назначено заседание комиссии. Повестку дня разослали всем членам комиссии. Первым пунктом был вопрос отмены решения Верховной рады предыдущего созыва относительно регионального статуса русского языка. Не знаю, может и это стало таким моментом, который отпугнул некоторых членов комиссии, но это исключительно мое предположение. Более того, непонятна позиция, когда мы можем решать вопросы процедурно и влиять на действия исполнительных органов, в том числе, и по ситуации с тарифами, - сказала Елена Киселева.

Также она рассказала, фракция «Европейская Солидарность» подготовила проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому и к Кабинету Министров Украины относительно технического решения вопроса с тарифами, в частности, предоставления субсидий населению.

— Это единственный действенный механизм, который может защитить их от роста тарифов. Поэтому вместо того, чтобы танцевать и прыгать, нужно решать вопросы по-взрослом. К сожалению, сегодня случилось как случилось, но мы и дальше будем работать в рамках, определенных законом, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор действует решение 2012 года о предоставлении русскому статуса регионального.

Решение о предоставлении русскому статуса регионального языка в Николаеве принималось в августе 2012 года. В тот день возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко».

Тогда аналогичное решение принимал и Николаевский областной совет, большинство в котором имела «Партия Регионов». Но в 2018 году Николаевский окружной административный суд признал недействительным это решение. Истцом по этому вопросу также выступала Оксана Янишевская, являвшаяся на тот момент депутатом облсовета от партии «Фронт Змін».

Олег Деренюга опубликовал также ответ на информационный запрос за подписью бывшего вице-мэра Николаева Владимира Крыленко от 16 декабря 2020 года, в котором говорится, что горсоветом еще «решается» вопрос подготовки проекта решения сессии Николаевского горсвоета об отмене вышеуказанного решения от 2012 года.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказался переходить на украинский язык.

В законе об обеспечении функционирования украинского языка есть статья 12, где говорится о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

Напомним, Министерство культуры и информполитики (МКИП) должно подать Кабмину концепцию Государственной целевой национально-культурной программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2028 года.