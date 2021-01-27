Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что будет более строго относиться к работникам исполнительных органов городского совета.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передают НикВести.

— Следующие пять лет я буду более придирчив к работе своих подчиненных и требовать с них больше, чем они привыкли, что я требую, — сказал он.

Ранее сообщалось, что главной задачей первого вице-мэра Виталия Лукова Александр Сенкевич назвал привлечение в Николаев дополнительных финансов и создание инвестиционной привлекательности.