Главной задачей первого вице-мэра Виталия Лукова является привлечение в Николаев дополнительных финансов и создание инвестиционной привлекательности.

Об этом сказал городской голова Александр Сенкевич, отвечая на вопрос о том, чем должен заниматься Виталий Луков, передают НикВести.

Виталий Луков

Он отметил, что у него обширный функционал, в частности, курировать департамент предоставления админуслуг и управление коммунального имущества. Главным заданием Виталия Лукова городской голова назвал привлечение дополнительных средств.

— Ему поставлена задача сделать так, чтобы город начинал зарабатывать деньги. Заниматься вопросами создания инвестиционной привлекательности и так далее, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Николаевский городской совет 24 декабря 2020 года утвердил заместителей городского головы. Виталий Луков стал первым вице-мэром, Сергей Коренев — вице-мэром по вопросам ЖКХ, Дмитрий Лазарев — по вопросам информатизации и инновации, Анатолий Петров — по гуманитарным вопросам, Юрий Андриенко — по земельным вопросам, Андрея Волкова утвердили управляющим делами исполкома городского совета.