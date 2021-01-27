Коммунальное предприятие «Гуртожиток», которое раньше обслуживало общежития, имеет почти 7 миллионов налогового долга и больше 200 тысяч гривен долга по зарплатам.

Об этом стало известно в ходе выездного заседания постоянной комиссии Николаевского горсовета по вопросам жилищно-коммунальных услуг и коммунальной собственности 25 января, передают НикВести.

Глава комиссии Дмитрий Иванов сообщил, что за пять лет коммунальное предприятие накопило 247 тысяч гривен долга по зарплатам, 1 миллион 358 тысяч гривен долга в местный бюджет и 5 миллионов 545 тысяч — в государственный бюджет 5 миллионов.

Депутат Владислав Чайка высказал предположение, что предприятие умышленно довели до такого состояния, чтобы передать потом другой фирме.

— Такое ощущение, что «Гуртожиток» специально накапливал эти долги для того, чтобы пришла другая управляющая компания. У нас уже есть ЖКП «Південь», коммунальное предприятие, которое таким же образом уничтожили, когда зашла фирма «Місто для людей», — сказал он.

Примечательно, что долгое время «Гуртожитком» руководил однопартиец («Оппозиционная платформа — За жизнь») Владислава Чайки Олег Солтыс.

На данный момент, общежития, которыми раньше занимался «Гуртожиток» обслуживает ООО «Первая Николаевская управляющая компания». Ее директор Дмитрий Маляренко, чья фирма на данный момент обслуживает «Гуртожиток», заявил, что кроме его компании никто больше не принимал участие в конкурсе.

— Последний конкурс был 5 января и кроме нашей управляющей компании никто не подал свою кандидатуру. Мы только управляющая компания, мы не берем на баланс и не являемся собственником. У нас есть утвержденный перечень услуг и все, что в него входит — в том числе текущий ремонт, — сообщил он.

Отметим, что около 80% комнат уже приватизированы. Однако, как выяснилось, планировка не соответствует схеме застройки, поэтому сейчас сложно разобраться, какие комнаты заняты, а какие пустуют.

Напомним, одном из выпусков программы журналистских расследований Андрея Лохматова «Чергова зрада» на тему «Гуртожиток для депутата» шла речь о том, что бывший тогда первым вице-мэром Юрий Андриенко разрешил Екатерине Солтыс, дочке на то время депутата Николаевского городского совета Олега Солтыса, переоборудовать в квартиру актовый зал в общежитии на улице Потемкинской, 131-в, после чего в марте 2015 года Андриенко выдал ордер на эту квартиру дочке Солтыса. При этом на тот момент Екатерина Солтыс не стояла ни в одной очереди на жилье и не нуждалась в улучшении жилищных условий, так как вместе с отцом и матерью проживала в трехкомнатной квартире.

Помимо этого, в сюжете программы журналистских расследований «Чергова зрада. Постфактум» были обнародованны факты о том, что когда директором коммунального предприятия «Гуртожиток» был депутат Николаевского городского совета Олег Солтыс, пять комнат в николаевском общежитии на улице Курортной, 11 превратились в одну габаритную квартиру, а три комнаты с туалетом общего пользования и частью коридора – в трехкомнатную квартиру депутата прошлого созыва от Коммунистической партии Украины Светланы Лопатиной. Помимо этого стало известно, что депутат заправлял свой личный автомобиль за средства коммунального предприятия «Гуртожиток».

Однако он сам утверждает, что он не нарушал закон, когда за счет бюджетных средств заправлял свой личный автомобиль, будучи директором коммунального предприятия «Гуртожиток». Также напомним, что чета Солтысов задекларировала рыбацкий домик, катер, внедорожник и $60 тысяч.