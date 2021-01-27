В воскресенье 31 января в более 50 городах России снова объявили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщается в Telegram-канале Команда Навального.

Акции объявлены в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Хабаровске.

В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.