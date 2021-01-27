В воскресенье 31 января в более 50 городах России снова объявили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщается в Telegram-канале Команда Навального.
Акции объявлены в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Хабаровске.
В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.
Отмечается, что митингующие требуют «не просто свободы для Навального, а свободы для всех».
Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального.
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В воскресенье 31 января в более 50 городах России снова объявили акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщается в Telegram-канале Команда Навального.
Акции объявлены в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Хабаровске.
В Москве сторонники политика планируют собраться на Лубянской площади, у штаб-квартиры ФСБ.
Отмечается, что митингующие требуют «не просто свободы для Навального, а свободы для всех».
Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального.