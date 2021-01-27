Государственная дума Российской Федерации единогласно проголосовала за продление ядерного соглашения «New START» с Соединенными Штатами Америки на 5 лет.

Об этом сообщает информагенство ТАСС.

Госдума РФ на заседании в среду единогласно ратифицировала внесенное президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении до 5 февраля 2026 год Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее американская и российская стороны обменялись нотами о продлении соглашения. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия «на период до пяти лет до 5 февраля 2026 года». Российский МИД назвал приемлемым для РФ данное предложение.

Пакт был подписан в 2010 году. Он должен был завершиться на следующей неделе. Документ предусматривает ограничение количества стратегических ядерных боеголовок, ракет и бомбардировщиков.

Напомним, в прошлом году руководсвто США заявляло о готовности перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.