Директор общеобразовательной школы №45 Николаева, депутат горсовета 6 созыва Алексей Целищев просит депутатов горсовета выделить финансирование для окончания в этом году капитального ремонта, который длится уже 5 лет.

С этим вопросом директор школы пришел вчера, 26 января, на заседание планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Алексей Целищев рассказал, что в 2015 году городским советом было принято решение об установке в школе №45 автономной котельной, так как в школе в зимний период постоянно холодно. Проектная стоимость работ на тот момент оценивалась в 1 миллион 549 тысяч гривен. Заказчиком был УКС горисполкома, подрядчиком - компания «Південьбуд Миколаїв ЛТД». В 2016 - 2017 год была произведена полная замена всей отопительной системы в школе: приборы отопления, стояки, трубы, установка нового теплового пункта.

— Но теплее в школе не стало. При анализе ситуации оказалось, что в основном мы грели улицу. Процентов 30 - 40 тепла уходило на улицу, - отметил Алексей Целищев.

Алексей Целищев

По его словам, тогда, в 2018 году было принято решение, о проведении работ по теплосанации здания школы в рамках программы «Теплый Николаев»: утеплении стен, окон и так далее. Заказчиком работ выступил департамент энергоэффективности, подрядчик - ООО «Південь-будсервіс».

— 2019 - 2020 год: были заменены практически все окна, двери, отмостка, утеплена крыша. И на сегодняшний день температура в школе стала гораздо лучше: если раньше было где-то градусов 14 -16, то сейчас уже 18 - 20. Но это еще не все. Часть тепла все равно продолжает уходить через стены. Поэтому, в соответствии с этим проектом, там еще остались работы по утеплению стен и внутренние работы, - рассказал Алексей Целищев.

В связи с этим, он попросил депутатов решить вопрос выделения средств для окончания этих работ. По его словам, для этого нужно 10 миллионов гривен.

— 5 лет школа находится в состоянии капитального ремонта, не прерывая учебного процесса. Это очень тяжело для детей, родителей, работников школы. Вот с такой просьбой мы с письмом обратились, - сказал Алексей Целищев.

В свою очередь, выступил депутат Дмитрий Сичко расскзаал, что был в этой школе и, по его словам, она действительно нуждается в ремонте.

— У меня есть предложение, потому что когда у нас будут выходить на бюджетную комиссию проекты, которые находятся в сфере влияния УКСа, а там не только эта школа, то наверное нам нужно правильно посмотреть на эти проекты и определить приоритетность, с учетом того, что однозначно нуждается, а что можно перенести. Потому что если взять все проекты управления капитального строительства - там наверное на 100 миллионов, минимум. Но то, что социальные объекты в виде школ, детсадов, вся сфера образования, а там наши дети учатся, если там можно завершить ремонт в этому году, и и это негативно влияет сейчас на учебу, то мы безусловно должны поддержать. Но, поскольку мы еще не рассматривали спецфонд - то я думаю, что мы примем во внимание это обращение. И по всем образовательным объектам мы будем очень внимательно смотреть относительно достройки в этом году, - сказал Дмитрий Сичко.

Депутат Владимир Топчий счел нужным обратиться в профильную комиссию по вопросам образования и начальнице гороно с тем, чтобы решить вопрос с 45 школой в этом году.

В глава бюджетной комиссии Федор Панченко предложил, чтобы департамент энергоэффективности при предоставлении пообьектной росписи дал обоснование целесообразности выполнения работ в 45 школе и в каком объеме они считают целесообразным финансировать работы в этом году.

— С такими же заявлениями к нам обращались и другие школы, и мы уже наработали определенную тактику, как мы будем решать такие вопросы. Мое предложение - дать рекомендацию департаменту энергоэффективности при предоставлении пообьектной росписи предоставить обоснование целесообразности выполнения этих работ и в каком объеме они считают целесообразным финансировать работы в этом году, - сказал Федор Панченко.

Ранее сообщалось, что начальница гороно рассказала, как будет проходить оптимизация школ Николаева.