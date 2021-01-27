В микрорайонах Лески и Намыв в Николаеве установят инновационную систему, которая будет отслеживать и сообщать о произошедших порывах водопровода.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко в ходе заседания исполкома сегодня, 27 января, пишут НикВести.

По его словам, на сегодняшний день у предприятия нет возможность отслеживать незначительные порывы водопровода, поскольку им поступают сигналы только о значительных авариях.

— Реагирование на случаи, на мой взгляд, происходит очень быстро, но есть такие момент, как устаревшая техника или когда очень много порывов. Я вчера докладывал Александру Федоровичу (мэру Николаева, - прим.), что на утро у нас было 8 порывов водопровода. Улицы Никольская и Фалеевская — к сожалению, в течение суток мы не смогли возобновить водоснабжение, поскольку, во-первых, не было погодных условий, а во-вторых — техника, которая у нас есть, не справилась и нам пришлось взять в аренду. У нас достаточно каналов, по которым вы можете нас информировать. Вы понимаете, если на водоводе диаметром 50 сантиметров идет порыв, извините, как спичка, то мы не видим на своих приборах, что это происходит, и потому, пока не появится сообщение об этом — мы, к сожалению, этого не видим. Если происходит большая авария, то наши приборы показывают, что у нас падение давления и мы ищем очень быстро, - сказал Борис Дуденко.

Кроме этого он рассказал, что на этой неделе «Николаевводоканал» начал проект по запуску системы контроля порывов водопровода в Заводском районе.

— С понедельника мы уже начали проект по пилотной зоне — это Заводский район: Лески и Намыв, где мы будем запускать такую глобальную систему контроля порывов. Мы будем устанавливать инновационные приборы и систему, которая будет показывать, что там-то что-то происходит, даже незначительное. Мы над эти вопросом работаем, - сказал Борис Дуденко.

Напомним, директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко рассказал, что жители микрорайона Варваровка смогут подключиться к водоснабжению после того, как дюкер передадут на баланс предприятия.