Российские силовики пришли с обысками к жене оппозиционера Алексея Навального — Юлии Навальной. Они пытались выломать двери, а теперь не пускают в квартиру адвоката.

Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади в своем Twitter.

По его словам, полицейские не имеют решения суда на проведение обыска в квартире Юлии Навальной. Сейчас следственные действия проходят за закрытыми дверями, адвокат не может попасть в помещение.

— К Навальной не допускают адвоката. Двери закрыты, все заклеено, на законные требования адвоката допустить на обыск не реагируют. Нарушение статьи 182 УПК, из чего можно сделать вывод, что это не обыск, а разбой с незаконным проникновением в жилище, — написал он.