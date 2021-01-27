Российские силовики пришли с обысками к жене оппозиционера Алексея Навального — Юлии Навальной. Они пытались выломать двери, а теперь не пускают в квартиру адвоката.
Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади в своем Twitter.
По его словам, полицейские не имеют решения суда на проведение обыска в квартире Юлии Навальной. Сейчас следственные действия проходят за закрытыми дверями, адвокат не может попасть в помещение.
— К Навальной не допускают адвоката. Двери закрыты, все заклеено, на законные требования адвоката допустить на обыск не реагируют. Нарушение статьи 182 УПК, из чего можно сделать вывод, что это не обыск, а разбой с незаконным проникновением в жилище, — написал он.
Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.
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Российские силовики пришли с обысками к жене оппозиционера Алексея Навального — Юлии Навальной. Они пытались выломать двери, а теперь не пускают в квартиру адвоката.
Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади в своем Twitter.
По его словам, полицейские не имеют решения суда на проведение обыска в квартире Юлии Навальной. Сейчас следственные действия проходят за закрытыми дверями, адвокат не может попасть в помещение.
— К Навальной не допускают адвоката. Двери закрыты, все заклеено, на законные требования адвоката допустить на обыск не реагируют. Нарушение статьи 182 УПК, из чего можно сделать вывод, что это не обыск, а разбой с незаконным проникновением в жилище, — написал он.
Напомним, утром 23 января в российских городах прошли массовые протесты в поддержку Навального. 23 января по всей России были задержаны 3 тысячи 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.