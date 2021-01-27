Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о работе своих заместителей. Он считает, что они уже вникли в процесс и могут быстро разобраться в проблемных вопросах.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в среду, 27 января, передают НикВести.

– Я считаю, что они нормально вникают в процесс, быстро во всем разбираются. Кроме того, они только приступили к работе, а уже выступают на комиссиях, работают с депутатами. Мне кажется, это хороший прогресс. Опыт сказывается, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее он рассказал, что главной задачей первого вице-мэра Виталия Лукова является привлечение в Николаев дополнительных финансов и создание инвестиционной привлекательности.