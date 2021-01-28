Норвегия закрывает границы для иностранцев, у которых нет серьезных оснований для въезда в страну, таким образом правительство стремится не допустит в страну новые штаммы коронавируса.

Об этом информирует Bloomberg.

Иностранным гражданам, которые не проживают в Норвегии или не имеют в стране близких родственников, будет запрещен въезд, заявила глава правительства Эрна Солберг журналистам в Осло. Исключения будут сделаны для моряков и экипажей авиатранспорта.

В Норвегии до сих пор были самые строгие правила в Европе относительно прибытия иностранцев, а теперь правительство видит необходимости ограничения въезда, в частности, из стран Европейского экономического пространства, где распространяется более инфекционный штамм коронавируса, заявили в правительстве.

Напомним, ранее соединенные Штаты изменили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе и украинцев.