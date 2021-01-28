Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Военного комитета НАТО продолжать увеличивать расходы на оборону. В частности за действия России.

Об этом говорится в заявлении Йенса Столтенберга.

Он настаивает, что НАТО должно оставаться в состоянии противостоять вызовам «в более непредсказуемом и конкурентном мире».

Йенс Столтенберг призвал союзников инвестировать «в современные возможности и повышать готовность вооруженных сил противостоять глобальным вызовам, таким как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая».

Напомним, Североатлантический Альянс обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе. Также Российская Федерация усиливает присутствие в Африке, на Ближнем Востоке, в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.