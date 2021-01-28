Экс-президент США Дональд Трамп может выступить на процессе об импичменте в сенате с письменными показаниями.

Об этом передает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

СМИ передают, что Трамп, вероятно, не планирует присутствовать на процессе, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес.

Также Трамп приготовил поддержку в виде юридической команды специалистов, которые будут представлять его интересы. Так, к защитникам Трампа присоединился адвокат Джошуа Ховард, бывший сотрудник Минюста, который в свое время защищал 42-го президента США Билла Клинтона, передает телеканал.

Главный юрист Трампа в этом процессе Бутч Бауэрс может нанять еще одного защитника в качестве эксперта по конституционным вопросам. Онако офисы Бауэрса, Ховарда и Трампа пока не подтвердили данную информацию.

Как сообщалось, процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу стартовал и по договоренности обеих партий был отложен до 9 февраля. Решение было принято, чтобы дать сторонам процесса подготовиться.