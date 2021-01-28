За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, вчера госпитализировали 1941 человека, умерли 149 пациентов и 11 946 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

В Украине с начала пандемии заразились коронавирусом 1 206 412 человек; 992 031 пациент выздоровел и 22 351 человек умер.

В Украине 5529 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 5 529 человек, также вчера сделали 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, вчера госпитализировали 1941 человека, умерли 149 пациентов и 11 946 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

В Украине с начала пандемии заразились коронавирусом 1 206 412 человек, 992 031 пациент выздоровел и 22 351 человек умер.

Ранее сообщалось, что массовой иммунизацией населения от коронавирусного заболевания в Николаевской области будут заниматься 7 мобильных бригад.