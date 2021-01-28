Министерство обороны заказало у предприятия «Мотор Сич» разработку корабельного вертолета, за основу планируют взять советский многоцелевой вертолет Ми-2.

Об этом сообщает пресс-служба «Мотор Сич».

Планируется, что Ми-2 будет базовой моделью, которую переоснастят дополнительным оборудованием и механизмам, а также обновят по принципу Ми-2МСБ. Разработка будет проходить в несколько этапов.

Первый — в течение 2021 года — тогда планируется получить первый готовый вертолет для берегового базирования. Второй — до 2023 года — создать вертолет для корвета, у которого будет механизм складывания лопастей, чтобы он мог разместиться в ангаре корабля.

Кроме того, должны создать две версии вертолета: поисково-спасательную и противолодочную. Новые вертолеты будут предназначены для береговой авиации Военно-морских сил Украины, а также для вооружения корветов по турецкому проекту Ada.



Напомним, украинская компания «Мотор Сич» получила контракт на 800 миллионов долларов на поддержку парка китайских истребителей JL-10.