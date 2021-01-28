На очередной сессии Изюмского городского совета, что состоялась 26 января, произошла драка между депутатами.

Как сообщает издание «Обрії Ізюмщини», в ходе сессии депутаты решили выяснить свои отношения врукопашную.

Отмечается, что при этом депутаты нецензурно выражались в отношении друг друга.

— Вообще, наблюдая за ходом событий, которые происходят в последнее время на пленарных заседаниях, можно было спрогнозировать, что рано или поздно это произойдет. Январская сессия подтвердила это мнение и войдет в историю как одна из непрогнозируемых. Кроме того, что здесь звучали оскробления, грубая брань и провокационные действия, состоялся «кулачный бой без правил», — пишет издание.

Правоохранители, которые были в зале, не успели среагировать на случившееся. Драка произошла между представителем партии «Новые лица» Анатолием Жидковым и представителем «ОПЗЖ» Денисом Штейманом. Мэр Изюма Валерий Марченко был вынужден объявить перерыв в заседании.

Ранее сообщалось, что в Запорожье журналисты пикетировали горсовет из-за отказа пускать их на заседание.