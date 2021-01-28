Парижской мэрии отменили штраф в размере 90 тысяч евро, который наложили за дискриминацию мужчин на руководящих должностях.

Об этом пишет Le Figaro.

По словам министра государственной службы Амели де Моншален, этот штраф «не подлежит уплате». Она посоветовала мэру города Анне Идальго потратить эти средства на поддержку положительной динамики уменьшения гендерного неравенства.

Сама же Идальго отметила, что власть должна открывать доступ женщинам к большему количеству руководящих должностей.

Напомним, 2018 году в городском совете Парижа на высшие руководящие должности назначили 11 женщин и 5 мужчин. В конце 2020 года из-за дискриминации последних мэрию оштрафовали на 90 тысяч евро.