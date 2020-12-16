В 2018 году в городском совете Парижа на высшие руководящие должности назначили 11 женщин и 5 мужчин. Теперь из-за дискриминации последних мэрию оштрафовали на 90 тысяч евро.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на французские СМИ.

Команду мэра-социалиста Анны Идальго из-за такого упрекнуло государство и наложило санкции. Они касаются отсутствия сбалансированного продвижения по службе между мужчинами и женщинами.

Расчеты сделало Министерство государственной службы. Там отметили, что в 2018 году в мэрии Парижа среди новоназначенных чиновников было 69% женщин.

«Этот очень высокий показатель значительно способствует феминизации должностей в высшем руководстве и менеджменте в городе», — указано в ежегодном обзоре сбалансированной системы назначений министерства, введенном в 2013 году.

В правительстве отмечают, что такие действия городской власти противоречат цели в 40% назначений на должности людей каждого пола. Поэтому мэрию оштрафовали.

В то же время у Анны Идальго удивлены штрафом. Там говорят, что пытались сбалансировать количество женщин и мужчин на управленческих должностях.

«Парадоксально упрекать нас в этих назначениях, которые позволяют наверстать упущенное», — говорит Антуан Гийю, помощник Анны Идальго, который отвечает за кадры.

Отмечается, что с 2019 года во Франции приняли новый закон, освобождающий от штрафных санкций работодателей, которые назначают слишком много мужчин или женщин на должности, если это не приводит к дисбалансу между соответствующими должностями. Такая ситуация наблюдается и в горсовете Парижа, где 47% руководителей высшего звена являются женщинами. Однако это новое положение заработало только в июне.

Сейчас в городском совете города планируют продолжить свои усилия, чтобы добиться лучшего баланса в своем штате. Целью, в частности, является увеличение доли женщин в профессиях, традиционно занимаемых мужчинами. Если на город работает 56% женщин, они все равно составляют лишь 40% инженеров технических служб и 5% собирателей мусора. Также целью власть поставила сократить разрыв в оплате труда, ведь сейчас среди людей, которые работают на город, женщины зарабатывают на 6% меньше своих коллег-мужчин.

Напомним, Верховный суд Соединенных Штатов Америки подтвердил решение о запрете дискриминации ЛГБТ на работе.