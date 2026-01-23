У Корабельному районі Миколаєва не планують завершувати будівництво тролейбусної лінії

Тролейбуси, яку курсують Миколаєвом. Архавне фото МикВісті

У Миколаєві не планують добудовувати тролейбусну лінію в Корабельному районі, оскільки в цьому більше немає потреби.

Про це під час брифінгу у четвер, 22 січня, повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Артем Сапожник, пишуть «МикВісті».

За його словами, проєкт будівництва тролейбусної лінії реалізовували поетапно. Першу чергу робіт завершили ще до початку повномасштабного вторгнення та ввели в експлуатацію. Після цього місто запустило на цьому маршруті тролейбуси з автономним ходом, що дозволило забезпечити транспортне сполучення без завершення всієї лінії.

У зв’язку з цим, зазначив посадовець, міська влада вирішила не витрачати додаткові кошти на добудову об’єкта.

«Ті роботи, які були виконані ще до повномасштабного вторгнення. Ми відкоригували проєкт по виконаним роботам і ввели його в експлуатацію. Тобто розбили на черги. Це була перша черга і ввели її в експлуатацію. Для чого це зробили? Для того, щоб передавати ці виконані роботи на відповідні підприємства комунальні. Ми передаємо і далі реалізовувати не будемо, тому що у цьому відпала необхідність. Тобто далі «Миколаївелектротранс» займатиметься цими питаннями. Наразі ті роботи, які були зроблені вони введені в експлуатацію», — пояснив Артем Сапожник.

Він додав, що всі виконані раніше роботи офіційно введені в експлуатацію, а подальшим обслуговуванням займатимуться профільні комунальні підприємства.

Водночас заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов повідомив, що КП «Миколаївелектротранс» наразі співпрацює з міжнародною гуманітарною організацією DRC над проєктом будівництва зарядної підстанції у Корабельному районі, яка має забезпечити стабільну роботу електротранспорту.

Нагадаємо, що у Миколаєві у разі тривалих відключень світла у віддалених районах тролейбуси заряджатимуть від генераторів, а при необхідності частину перевезень забезпечать автобусами.

Як повідомляли в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс», електротранспорт у місті працює в обмеженому режимі через графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії.

Наразі ситуація з електропостачанням у Миколаївській області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Тролейбусна лінія у Корабельний район

Будівництво тролейбусної лінії у Корабельний район розпочали у 2020 році. Передбачалось, що нова тролейбусна лінія завдовжки більше 8 кілометрів пролягатиме від автовокзалу до Жуковського кільця. За маршрутом планували облаштувати 16 нових зупинок та 240 сучасних ліхтарів.

Договір на 47,1 мільйона гривень було укладено з ТОВ «Світлолюкс-Електромонтаж», яка зобов'язалась завершити роботи до 15 грудня 2021 року. В рамках будівництва тролейбусної лінії до Корабельного району підрядник встановив опори від автовокзалу до вулиці Авангардної.

Але у 2021 році роботи сповільнилися, і до кінця року контракт із підрядником був розірваний. На той момент було освоєно 17,4 мільйона гривень із запланованих 47 мільйонів.

Цю ідею вирішили відновити у 2024 році. В коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана раніше розповів, що у 2025 році планується завершити всі роботи, включаючи закупівлю контактної мережі та підготовку території.

Згодом стало відомо, що проєкт будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район Миколаєва мають розробити до 15 березня 2025 року.

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.