На проєкт будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район Миколаєва витратять ₴213 тисяч

Тролейбус, який курсує у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Проєкт будівництва тролейбусної лінії в Корабельний район Миколаєва мають розробити до 15 березня 2025 року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться розробку проєкту на будівництво тролейбусної лінії вздовж проспекту Богоявленського, від зупинки Авангардної до зупинки «Старофортечна». Замовник цих робіт – комунальне підприємство «Миколаївелектротранс», який вже уклав договір з ТОВ «Монтажно-будівельна компанія «Сірегія».

Ця компанія зареєстрована у Дніпрі, її власники – Володимир Кошель (45% власності), Любов Сердюк (45% власності) та Батир Азімов (10% власності), свідчать дані аналітичної системи YouControl.

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Загалом «Сінга Грейн» працює 11 років – з 5 вересня 2013 року. Основний вид діяльності компанії – електромонтажні роботи, а ще вона займається підготовчими роботами на будівельному майданчику, оптовою торгівлею молочними продуктами, комплексним обслуговуванням об'єктів, наданням в оренду машин та товарів, діяльністю у сфері архітектури та іншим.

Тролейбусна лінія у Корабельний район

Будівництво тролейбусної лінії у Корабельний район розпочали у 2020 році. Передбачалось, що нова тролейбусна лінія завдовжки більше 8 кілометрів пролягатиме від автовокзалу до Жуковського кільця. За маршрутом планували облаштувати 16 нових зупинок та 240 сучасних ліхтарів.

Договір на 47,1 мільйона гривень було укладено з ТОВ «Світлолюкс-Електромонтаж», яка зобов'язалась завершити роботи до 15 грудня 2021 року. В рамках будівництва тролейбусної лінії до Корабельного району підрядник встановив опори від автовокзалу до вулиці Авангардної.

Але у 2021 році роботи сповільнилися, і до кінця року контракт із підрядником був розірваний. На той момент було освоєно 17,4 мільйона гривень із запланованих 47 мільйонів.

Цю ідею вирішили відновити у 2024 році. В коментарі «МикВісті» директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана раніше розповів, що у 2025 році планується завершити всі роботи, включаючи закупівлю контактної мережі та підготовку території.

Нагадаємо, що в жовтні 2024 року у Корабельному районі Миколаєва почали курсувати автономні тролейбуси. На маршруті зараз працюють шість одиниць і за потреби їх кількість буде збільшена.