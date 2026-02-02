Сєнкевич доручив комунальникам перевірити освітлення на точках безоплатної видачі води в Миколаєві

Олександр Сєнкевич під час апаратної наради 2 лютого. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав комунальні підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», ДЕЗ «Пілот» та «Миколаївелектротранс» перевірити стан освітлення на точках безоплатної видачі води у вечірній час.

Про це він заявив під час апаратної наради 2 лютого, повідомляють кореспонденти «МикВісті».

— Я би просив на точках видачі води перевірити питання освітлення. Тому що я проїжджав через деякі точки, дивився, що ввечері там немає освітлення. Люди підсвічують собі ліхтариками. Подивіться, будь ласка, де там освітлювачі. Бо деякі там — хтось скрутив, я бачив. На Намиві ліхтарі там хтось украв — на тому стовпчику стояв цей ліхтар. Щоб люди цивілізовано набирали воду, — заявив він.

Міський голова також наголосив, що комунальні підприємства мають завчасно інформувати містян про проблеми в роботі точок видачі води.

— Прошу, аби всі були забезпечені необхідним обладнанням, картриджами, хімією і так далі. Якщо є якісь проблеми з точками, то треба оперативно інформувати громадян про те, де знаходиться найближча точка, — підкреслив Олександр Сєнкевич.

Окрім цього, під час наради виступив директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Він зазначив, що у Миколаєві на базі підприємства працюють 28 точок безоплатної видачі очищеної води, які не залежать від відключень електроенергії. Вони працюють майже цілодобово — за графіком з 05:00 до 00:00.

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Актуальні адреси точок видачі води:

Інгульський район:

вул. Миколаївська, 34-Б

вул. Миколаївська, 5-А

вул. Китобоїв, 7-А

вул. Передова, 69-К

вул. Дмитра Яворницького, 2-В

вул. Херсонське шосе, 40-К

вул. Листопадова, 1-К

пров. Полярний, 2-К

вул. Казарського, 2-К

Заводський район:

вул. Біла, 71

вул. Курортна, 11-А

вул. Генерала Олекси Алмазова, 51-А

вул. Генерала Олекси Алмазова, 20-А

пров. Транспортний, 6/2

вул. Дачна, 7-Б

Корабельний район:

вул. Вільна, 38-К

просп. Богоявленський, 325/4

вул. Дунайської флотилії, 5-А

вул. Янтарна, 67-В

Центральний район:

просп. Героїв України, 21-К

просп. Героїв України, 91-К

вул. Малко-Тирнівська, 1-А

вул. 2-га Екіпажна, 4-І

вул. Безіменна, 91-В

вул. 6-та Слобідська, 45

вул. Колодязна, 10-В

вул. Колодязна, 15-В

вул. Корабелів, 14

Усі інші точки видачі очищеної води на базі ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» працюють відповідно до графіків погодинних відключень електроенергії або від генераторів — з 8:00 до 12: 00, а також з 16:00 до 20:00.

Голова «Миколаївоблтеплоенерго» наголосив, що у працівників підприємства вже налагоджена системна робота, тому біля точок завжди посипано і серйозних проблем тому не виникає.

— Бригади ходять по відпрацьованому маршруту. У вихідні вони пройшлися маршрутом, знову поверталися на нього. Обледеніння засипали сіллю, піском та іншим. Особливих проблем не виникло, бо у нас уже налагоджена системна робота, — пояснив Микола Логвінов.

Точки видачі води у Миколаєві, архівне фото: Миколаївська ОВА

Директор КП «ДЕЗ “Пілот”» Ігор Головатий розповів, що під час блекаутів на базі підприємства працюють 42 із 114 пунктів видачі очищеної води, які мають технічну можливість функціонувати без світла.

— Діє графік, який ми колись розробили, які і з «Миколаївоблтеплоенерго»: видача води з 08:00 до 12:00 і потім з 16:00 до 20:00. Це за відсутності електроенергії. На цих вихідних у такому режимі працювали точки видачі води, — пояснив він.

Він також зазначив, що на роботу підприємства значно впливають погодні умови та відключення електроенергії, через що комунальникам доводиться вручну розморожувати ці точки видачі води.

— Всі ми розуміємо, що мороз і відсутність електроенергії, не дають можливість постійно обігрівати обладнання. Тому у нас люди постійно знаходяться на цих точках видачі і підігрівають їх, — пояснив Ігор Головатий.

Перелік точок КП «ДЕЗ “Пілот”»:

Корабельний район

ЗДО №111 — пр. Корабелів, 4а

ЗДО №140 — вул. Глінки, 7а

ЗДО №144 — вул. Океанівська, 42

ЗДО №101 — пр. Корабелів, 22

ЗДО №110 — вул. Рибна, 4

Гімназія №47 — вул. Торгова, 72

ЗДО №131 — вул. Повстанська, 12а

Гімназія №44 — вул. Знаменська, 2Б

КП «Обрій-ДКП» — вул. Вітрильна, 6

Інгульський район

Гімназія №11 — вул. Китобоїв, 3

Ліцей №41 — вул. Театральна, 41

Ліцей №42 — вул. Електронна, 73

Гімназія №56 — вул. Космонавтів, 138А

Центральний район

Будинок офіцерів флоту — вул. Артилерійська, 7

ЗДО №22 — вул. Шевченка, 38

ЗДО №5 — вул. Колодязьна, 41

ЗДО №148 — вул. Ігоря Бедзая, 80

ЗДО №2 — вул. Ігоря Бедзая, 118А

ЗДО №68 — вул. 1-а Екіпажна, 4

Гімназія №32 — пров. Обереговий, 1

ЗДО №112 — вул. Втората, 34

ЗДО №141 — пр-т. Героїв України, 85а

Ліцей №51 — пров. Парусний, 3а

Ліцей №9 — пров. Парусний, 3

Гімназія №64 — вул. Архітектора Старова, 6-Г

Заводський район

ЖКП ММР «Бриз» — вул. Олега Григорєва, 6А

ТОВ «Затишний дім» — вул. Бузький бульвар, 1В

Свято-Симонівський собор УПЦ — вул. Генерала Олекси Алмазова, 79

УК «Бріз ПРО» — вул. Озерна, 13

КП «ДЄЗ “Пілот”» — вул. Озерна, 33А

ЗДО №118 — вул. Біла, 72а

ЗДО №143 — вул. Озерна, 5в

Ліцей №55 — вул. Лазурна, 48

Гімназія №57 — вул. Лазурна, 46

Гімназія №23 — вул. Гарнізонна, 10

ЗДО №20 — вул. Корабелів, 6

НУК — вул. Ковальська, 5

Гімназія №25 — вул. Защука, 2-А

ВПУ №21 — вул. Садова, 31/2

Спеціальні тролейбуси, що розвозять воду. Фото: Миколаївелектротранс

Нагадаємо, підвіз чистої води також здійснюється через КП «Миколаївелектротранс». За словами директора підприємства Юрія Сметани, на базі підприємства працюють дві стаціонарні точки, а сам підвіз води електротранспортом відбувається без збоїв.

Так очищену воду також можна набирати щодня з 6:00 до 20:00 за адресами:

Вулиця Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17;

Вулиця Генерала Олекси Алмазова, буд. 40 Б.

Технічна перерва триває з 12:00 до 15:00.

Нагадаємо, у Миколаєві через морози та відключення електроенергії виникли проблеми з роботою точок видачі води — крани замерзають, і люди не можуть набрати воду. Найстабільніше зараз працюють пункти, які встановлені «Миколаївоблтеплоенерго».